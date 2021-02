Femminicidio nel Salento, preso presunto omicida di Sonia: è un 39enne di Torre Annunziata (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBari – Fuga finita per Salvatore Carfora. E’ stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Si tratta dell’ex fidanzato della giovane, un 39enne di Torre Annunziata (Napoli). Sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBari – Fuga finita per Salvatore Carfora. E’ stato catturato questa mattina ilresponsabile dell’omicidio diDi Maggio, la 29enne uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Si tratta dell’ex fidanzato della giovane, undi(Napoli). Sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

