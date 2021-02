Emilio Carelli lascia i Cinque Stelle | “Dico addio a un Movimento che ha perso l’anima”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nei giorni della crisi di governodice basta. Il giornalista e autore televisivo, fondatore e primo direttore di SkyTg24 prestato alla politica,il, al cui successo aveva contribuito nelle elezioni politiche del 2018. Eletto deputato alla Camera adesso passa al Gruppo Misto. “Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del– è la nota didiffusa sui social media -. In questo modoad unche hala sua anima. La mia decisione arriva dopo una lunga riflessione ed un bilancio di questi quasi tre anni trascorsi in Parlamento, durante i quali ho ...

Intanto il deputatolascia M5s per aderire alla componente del misto 'Centro - Popolari Italiani' .Lo afferma il deputato. 'La mia decisione arriva dopo una lunga riflessione - chiarisce - . Mentre entro nel Gruppo Misto della Camera voglio propormi come aggregatore di una nuova ...16.12 - Carelli lascia M5S «Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima.» ...Emilio Carelli lascia il Movimento 5 stelle: "Ha perso la sua anima". Roma - "Voglio propormi come aggregatore di una nuova componente moderata, di centro destra" ...