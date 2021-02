È morto Dustin Diamond, Screech di Bayside School (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato il compagno di scuola buffo e strampalato di un’intera generazione, che ora lo saluta con grande nostalgia: Dustin Diamond è morto la scorsa notte a causa di un carcinoma. L’attore, che aveva 44 anni, era noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Samuel “Screech” Powers nel telefilm culto degli anni ’90 Bayside School (in originale Saved by the Bell). Era entrato in ospedale tre settimane fa in Florida, accusando una grande stanchezza, per poi riceve la diagnosi di cancro che si è rivelata fatale in brevissimo tempo. Aveva iniziato la sua carriera come doppiatore di cartoni animati alla fine degli ’80, per poi partecipare nel 1988 alla serie Good Morning, Miss Bliss, che sarebbe stata la base per la creazione di Bayside School, ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato il compagno di scuola buffo e strampalato di un’intera generazione, che ora lo saluta con grande nostalgia:la scorsa notte a causa di un carcinoma. L’attore, che aveva 44 anni, era noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Samuel “” Powers nel telefilm culto degli anni ’90(in originale Saved by the Bell). Era entrato in ospedale tre settimane fa in Florida, accusando una grande stanchezza, per poi riceve la diagnosi di cancro che si è rivelata fatale in brevissimo tempo. Aveva iniziato la sua carriera come doppiatore di cartoni animati alla fine degli ’80, per poi partecipare nel 1988 alla serie Good Morning, Miss Bliss, che sarebbe stata la base per la creazione di, ...

