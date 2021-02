Dayane Mello e Rosalinda Cannavò senza microfoni ammettono di essere interessate a due gieffini (Di martedì 2 febbraio 2021) Le due concorrenti si sono tolte i microfoni per farsi delle confessioni molto intime sotto le lenzuola. Ma i più attenti hanno sentito. Dayane e Rosalinda sono interessate a due gieffini. Ecco di chi si tratta. GF Vip: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò senza microfono confessano In questa edizione lunghissima di Grande Fratello Vip sono nati dei rapporti molto particolari. Uno di questi è quello tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Tra le due c’è stata una bella affinità all’inizio sfociata in baci e dichiarazioni d’amore. Poi si sono allontanate per alcune cose dette dalla modella, ma adesso sembra sia tornato il sereno. Infatti, un pomeriggio ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 febbraio 2021) Le due concorrenti si sono tolte iper farsi delle confessioni molto intime sotto le lenzuola. Ma i più attenti hanno sentito.sonoa due. Ecco di chi si tratta. GF Vip:microfono confessano In questa edizione lunghissima di Grande Fratello Vip sono nati dei rapporti molto particolari. Uno di questi è quello tra. Tra le due c’è stata una bella affinità all’inizio sfociata in baci e dichiarazioni d’amore. Poi si sono allontanate per alcune cose dette dalla modella, ma adesso sembra sia tornato il sereno. Infatti, un pomeriggio ...

