Crisi di governo: Renzi boccia le trattative (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di governo, Renzi boccia le trattative: “Nessun passo avanti da Pd e M5s”. Stallo su Arcuri, Fico incontrerà i leader dei partiti di maggioranza “Noi preferiamo un accordo per un governo politico, ma sui contenuti nessun passo in avanti ne’ di Pd ne’ dei Cinquestelle“. Lo avrebbe detto Matteo Renzi, durante la riunione con i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 2 febbraio 2021)dile: “Nessun passo avanti da Pd e M5s”. Stallo su Arcuri, Fico incontrerà i leader dei partiti di maggioranza “Noi preferiamo un accordo per unpolitico, ma sui contenuti nessun passo in avanti ne’ di Pd ne’ dei Cinquestelle“. Lo avrebbe detto Matteo, durante la riunione con i… L'articolo Corriere Nazionale.

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - Mov5Stelle : Abbiamo votato uno scostamento di bilancio di 32 miliardi e non vediamo l’ora di emanare questo benedetto… - 87444B : Crisi di Governo ???? ‘A PAZZIELLA ’N MAN’ ‘E CRIATURE ????? - Bizzaalex : RT @MarcoNoel19: Comunque non mi sembra proprio corretto innescare una pandemia durante una crisi di governo. -