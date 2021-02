Criptovalute | tutti i vantaggi di comprare Bitcoin in banca

Leggi su newsmondo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il mondo dellesta attirando nuovi capitali e sta coinvolgendo sia piccoli risparmiatori che investitori istituzionali L’arrivo di grandi capitali sta facendo crescere il prezzo di molteed in particolare a risentirne positivamente sono quelle con la più elevata capitalizzazione di mercato. Attualmente ilè la criptomoneta con maggior capitalizzazione, oltre che la valuta digitale con il prezzo più alto. Gli investitori che operano con questa valuta si dividono in due grandi categorie: da un lato ci sono i traders che operano nel breve o addirittura brevissimo periodo, dall’altro ci sono investitori che acquistano le monete per mantenerle nel loro portafoglio per alcuni anni, in attesa di un considerevole aumento del loro valore. Entrambe le categorie di investitori possono sfruttare i ...