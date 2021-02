Coronavirus: Viminale, a gennaio cresciuti del 13,1% i controlli (Di martedì 2 febbraio 2021) Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre), di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la quarantena Leggi su firenzepost (Di martedì 2 febbraio 2021) Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre), di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la quarantena

FirenzePost : Coronavirus: Viminale, a gennaio cresciuti del 13,1% i controlli - Nicola23453287 : RT @SoniaLaVera: Coronavirus, la Francia vieta arrivi e partenze per i Paesi extra Ue. #lamorgese continui imperterrita far entrare di tut… - LuigiIvanV : RT @SoniaLaVera: Coronavirus, la Francia vieta arrivi e partenze per i Paesi extra Ue. #lamorgese continui imperterrita far entrare di tut… - Rocco_italiano2 : RT @SoniaLaVera: Coronavirus, la Francia vieta arrivi e partenze per i Paesi extra Ue. #lamorgese continui imperterrita far entrare di tut… - info_longo : RT @SoniaLaVera: Coronavirus, la Francia vieta arrivi e partenze per i Paesi extra Ue. #lamorgese continui imperterrita far entrare di tut… -