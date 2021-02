Coronavirus: Iss, boom azzardo online e un'ora di gioco in più (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Effetto Covid sul gioco d'azzardo in Italia. Dopo un calo generale registrato durante il primo lockdown, con l'allentamento delle restrizioni si è avuta un'impennata soprattutto del gioco online. Durante il periodo di chiusura della primavera scorsa, tuttavia, è aumentato di circa un'ora il tempo passato a tentare la fortuna. E c'è chi ha cominciato a giocare proprio durante il lockdown. E' la fotografia scattata da uno studio condotto dall'Istituto superiore di sanità (Iss), in collaborazione con l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro), l'università degli studi di Pavia e l'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. La ricerca ha interessato un campione della popolazione italiana di età ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Effetto Covid suld'in Italia. Dopo un calo generale registrato durante il primo lockdown, con l'allentamento delle restrizioni si è avuta un'impennata soprattutto del. Durante il periodo di chiusura della primavera scorsa, tuttavia, è aumentato di circa un'ora il tempo passato a tentare la fortuna. E c'è chi ha cominciato a giocare proprio durante il lockdown. E' la fotografia scattata da uno studio condotto dall'Istituto superiore di sanità (Iss), in collaborazione con l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro), l'università degli studi di Pavia e l'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. La ricerca ha interessato un campione della popolazione italiana di età ...

istsupsan : ??#Covid_19, come funziona il sistema di calcolo dell'#Rt delle #Regioni? Con un algoritmo ?accessibile a tutti ?u… - istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - TrgMedia : Coronavirus: Iss riscontrati due casi sospetti di variante brasiliana Sars-Cov-2 su campioni inviati dall’Umbria… - wireditalia : L'Iss pubblica un nuovo rapporto con i dati della letalità del Covid in Italia: nella seconda ondata è pari al 2,4%… - messveneto : Il report dell'Iss sulla mortalità Covid in Friuli Venezia Giulia: uomini di mezz'età, ecco dove il virus ha colpit… -