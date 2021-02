Campania, a breve riapriranno i confini regionali: c’è la data. In arrivo nuovo Dpcm (Di martedì 2 febbraio 2021) Febbraio si è aperto con una nuova mappa dei colori: la maggior parte delle regioni in italiane, infatti, sono in zona gialla, compresa la Campania che per la terza settimana consecutiva è stata incasellata nella fascia a basso rischio di contagio. Tra due settimane, però, scadrà uno dei divieti contenuti nel decreto legge. Campania, a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Febbraio si è aperto con una nuova mappa dei colori: la maggior parte delle regioni in italiane, infatti, sono in zona gialla, compresa lache per la terza settimana consecutiva è stata incasellata nella fascia a basso rischio di contagio. Tra due settimane, però, scadrà uno dei divieti contenuti nel decreto legge., a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ros_raff : RT @Clotild75026688: @robertosaviano Io oggi, in Campania, ho prenotato per mio padre. Fatto in breve tempo e ho anche ricevuto conferma de… - Clotild75026688 : @robertosaviano Io oggi, in Campania, ho prenotato per mio padre. Fatto in breve tempo e ho anche ricevuto conferma… -