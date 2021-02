Bonus vacanze fruito per errore: va restituito nella dichiarazione dei redditi (Di martedì 2 febbraio 2021) Se il Bonus vacanze è stato indebitamente fruito, lo si può restituire senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando gli appositi campi del modello prescelto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il messaggio n. 66 del 1° febbraio 2021, in risposta a un contribuente che aveva compilato in modo errato il modello Isee per poter usufruire del rimborso di 500 euro introdotto la scorsa estate a beneficio di chi soggiorna in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast. Bonus vacanze fruito per errore, cosa fare L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora il contribuente si renda conto di aver indebitamente fruito del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) Se ilè stato indebitamente, lo si può restituire senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione delladei, compilando gli appositi campi del modello prescelto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il messaggio n. 66 del 1° febbraio 2021, in risposta a un contribuente che aveva compilato in modo errato il modello Isee per poter usufruire del rimborso di 500 euro introdotto la scorsa estate a beneficio di chi soggiorna in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast.per, cosa fare L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora il contribuente si renda conto di aver indebitamentedel ...

