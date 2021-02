Boniek: «Roma da Scudetto. Giusto reintegrare Dzeko» (Di martedì 2 febbraio 2021) Zibì Boniek, ex calciatore della Roma e presidente della Federcalcio polacca, ha commentato la situazione relativa a Edin Dzeko: le sue parole Zibì Boniek, ex calciatore della Roma e presidente della Federcalcio polacca, ha commentato la situazione relativa a Edin Dzeko. Le sue parole ai microfoni di Rete Sport. «Giusto reintegrare Dzeko: è un calciatore forte e un ragazzo intelligente, credo che sia Giusto che torni a far parte del gruppo e sono convinto che giocherà al 100%. Immagino ci sia stato un passo indietro da parte sia del bosniaco, sia di Fonseca. Avrei fatto un appello sui social affinché le parti si riconciliassero, poi ho letto la notizia del suo ritorno e ne sono contento. La Roma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Zibì, ex calciatore dellae presidente della Federcalcio polacca, ha commentato la situazione relativa a Edin: le sue parole Zibì, ex calciatore dellae presidente della Federcalcio polacca, ha commentato la situazione relativa a Edin. Le sue parole ai microfoni di Rete Sport. «: è un calciatore forte e un ragazzo intelligente, credo che siache torni a far parte del gruppo e sono convinto che giocherà al 100%. Immagino ci sia stato un passo indietro da parte sia del bosniaco, sia di Fonseca. Avrei fatto un appello sui social affinché le parti si riconciliassero, poi ho letto la notizia del suo ritorno e ne sono contento. La...

