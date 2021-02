Avete mai visto Stefano De Martino da bambino? Identico a Santiago (Di martedì 2 febbraio 2021) Stefano De Martino continua a sorprendere e con uno scatto di tanti anni fa lascia tutti senza parole: il conduttore uguale a suo figlio Santiago S. De Martino, Fonte foto: Instagram (@ StefanodeMartino)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social, ed altrettanto in televisione grazie al suo ‘Stasera tutto è possibile‘, Stefano De Martino continua a sorprendere tutti e qualche giorno fa si è mostrato in uno scatto in cui il noto conduttore era solo un bambino: l’incredibile somiglianza con Santiago. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il volto noto della televisione italiana è un ex concorrente di ‘Amici di Maria De Filippi‘ e grazie al noto talent show Stefano è ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021)Decontinua a sorprendere e con uno scatto di tanti anni fa lascia tutti senza parole: il conduttore uguale a suo figlioS. De, Fonte foto: Instagram (@de)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social, ed altrettanto in televisione grazie al suo ‘Stasera tutto è possibile‘,Decontinua a sorprendere tutti e qualche giorno fa si è mostrato in uno scatto in cui il noto conduttore era solo un: l’incredibile somiglianza con. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il volto noto della televisione italiana è un ex concorrente di ‘Amici di Maria De Filippi‘ e grazie al noto talent showè ...

