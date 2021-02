Atp Melbourne 1 2021: Mager rimontato, Thompson lo elimina al primo turno (Di martedì 2 febbraio 2021) Si spegne subito il cammino di Gianluca Mager all’interno dell’Atp Melbourne 1. L’azzurro è stato infatti rimontato dall’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 4-6 6-4 6-3. All’interno del primo set l’oceanico rischia grosso, concedendo ben tre palle break a Mager: le prime due vanno alle ortiche, ma non la terza; il set è quindi indirizzato verso il 6-4 finale. Nel secondo set Thompson corre meno rischi, ma si giunge al 4 pari senza che Mager abbia sofferto particolarmente sul proprio servizio. Ciò non accade all’interno del decimo game, quando l’azzurro concede due set point all’avversario: il secondo va a segno, la contesa è nuovamente in parità. Il momentum è ora dalla parte dell’australiano, che fa patire maggiormente ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Si spegne subito il cammino di Gianlucaall’interno dell’Atp1. L’azzurro è stato infattidall’australiano Jordancon il punteggio di 4-6 6-4 6-3. All’interno delset l’oceanico rischia grosso, concedendo ben tre palle break a: le prime due vanno alle ortiche, ma non la terza; il set è quindi indirizzato verso il 6-4 finale. Nel secondo setcorre meno rischi, ma si giunge al 4 pari senza cheabbia sofferto particolarmente sul proprio servizio. Ciò non accade all’interno del decimo game, quando l’azzurro concede due set point all’avversario: il secondo va a segno, la contesa è nuovamente in parità. Il momentum è ora dalla parte dell’australiano, che fa patire maggiormente ...

TennisWebMag : Inizio con il botto per l'Italia in ATP Cup a Melbourne, che batte l'Austria al doppio decisivo. Dopo la battuta d'… - sportface2016 : #ATPMelbourne Gianluca #Mager esce di scena al primo turno: l'azzurro viene rimontato da Jordan Thompson - TiebreaktennisI : ATP Melbourne 1 (Great Ocean Road Open): Mager fuori dai giochi. Cresce l’attesa per Sinner - OA_Sport : Gianluca Mager esce all'esordio contro Jordan Thmpson nell'ATP 250 di Melbourne 1. L'australiano rimonta l'azzurro… - infoitsport : Melbourne e ATP Cup, quote martedì 2 febbraio: Berrettini sfavorito contro Thiem -