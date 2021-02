Alice Sabatini | con Gabriele un amore a base di basket e streetwear

(Di martedì 2 febbraio 2021) E’ stato ila unireBenetti. Entrambi cestisti, si sono conosciuti al termine di una partita a scopo benefico: lei, che aveva già vinto il titolo di Miss Italia, era in campo, lui si era fermato tra il pubblico dopo la fine del suo allenamento. Al termine dell’incontro, lei gli ha chiesto un selfie. Lui, intimidito, non ha detto una parola ma poi l’ha cercata sui social. Quattro anni e mezzo dopo quel primo incontro,Benetti sono innamoratissimi e complici di mille avventure. Dai viaggi alla convivenza, sui social condividono con i fan le mille sfaccettature della loro vita di coppia. Uniti e affiatati lo sono sempre stati, ma ora più che mai. Insieme hanno lanciato la...

Ultime Notizie dalla rete : Alice Sabatini

Sky Sport

...Alfredo Sasso Alfredo Somoza Ali Al - Mawlawi Ali Yawar AdiliGavazziMartini...Chiara Sulmoni Chow - Bing Ngeow Chris Alden Christian Wagner Christophe Paulussen Christopher...Prima di trovare l'amore con Angela Nasti, ha avuto una relazione importante con, ex Miss Italia, iniziata nel 2015. Kevin e Angela si erano lasciati nell'agosto 2020 ma ora sembrano ...Alice Sabatini e Gabriele Benetti lanciano insieme la Alice Sabatini collection, una linea di abbigliamento streetwear dedicata al loro amore per il basket ...Alice Sabatini e Gabriele Benetti lanciano insieme la Alice Sabatini collection, una linea di abbigliamento streetwear dedicata al loro amore per il basket ...