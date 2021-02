«Zaki in carcere per altri 45 giorni»: per i media egiziani la detenzione è stata rinnovata. Ma i legali dello studente non sono stati informati (Di lunedì 1 febbraio 2021) Patrick Zaki rischia di rimanere in cella altri 45 giorni. A meno di due ore dalla fine dell’udienza alcuni media egiziani, tra cui la testata Al-Shorouk, hanno diffuso la notizia secondo cui la sua detenzione è stata rinnovata per un altro mese e mezzo. Notizia ripresa poi dagli attivisti della pagina Facebook Patrick Libero, secondo i quali gli avvocati dello studente non sono ancora stati informati: «Continuiamo a sperare che queste notizie esasperanti non siano vere e che Patrick non resti più di un anno in detenzione», si legge in un post. «Domani scopriremo se i media hanno saputo della proroga prima degli ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Patrickrischia di rimanere in cella45. A meno di due ore dalla fine dell’udienza alcuni, tra cui la teAl-Shorouk, hanno diffuso la notizia secondo cui la suaper un altro mese e mezzo. Notizia ripresa poi dagli attivisti della pagina Facebook Patrick Libero, secondo i quali gli avvocatinonancora: «Continuiamo a sperare che queste notizie esasperanti non siano vere e che Patrick non resti più di un anno in», si legge in un post. «Domani scopriremo se ihanno saputo della proroga prima degli ...

Agenzia_Ansa : Caso #Zaki, l'Italia al lavoro per la scarcerazione dello studente prigioniero al Cairo. Il suo legale: l'udienz… - Adnkronos : #Egitto, '#Zaki in carcere per altri 45 giorni' - fanpage : A confermare l’ipotesi è il suo avvocato che spiega: “Le indiscrezioni su altri 45 giorni in carcere per Zaki sono… - RiccardoNoury : Decisione crudele e inumana. #PatrickZaki : fonte giudiziaria conferma, altri 45 giorni carcere - Emilia-Romagna -… - EmaPaladino : La farsa sta prendendo connotati sempre più torbidi. L'inciviltà di un provvedimento (stando ad alcune fonti) di al… -