Wislawa Szymborska, la poetessa del dubbio (Di lunedì 1 febbraio 2021) A 9 anni esatti dalla sua morte, ci sembra doveroso ricordare Wislawa Szymborska (1923-2012). Premio Goethe in Germania (1991), Premio Herder in Austria (1995) ed infine Premio Nobel (1996) per la Letteratura. Wislawa Szymborska, polacca, è una vera poetessa contemporanea: nella sua anima confluiscono il dubbio esistenziale e l’allegra rassegnazione della vita, imprevedibile e soprendente. Wislawa era una donna schiva, che ha vissuto da militante nella comunità ma che ha sempre ritenuto di vitale importanza la sua solitudine. Condizione essenziale per la stesura di quei capolavori che le hanno fatto vincere il premio Nobel per la Letteratura 1996. Forse uno dei Nobel meno compresi, non se l’aspettava nessuno. In pochi la conoscevano o la reputavano così ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) A 9 anni esatti dalla sua morte, ci sembra doveroso ricordare(1923-2012). Premio Goethe in Germania (1991), Premio Herder in Austria (1995) ed infine Premio Nobel (1996) per la Letteratura., polacca, è una veracontemporanea: nella sua anima confluiscono ilesistenziale e l’allegra rassegnazione della vita, imprevedibile e soprendente.era una donna schiva, che ha vissuto da militante nella comunità ma che ha sempre ritenuto di vitale importanza la sua solitudine. Condizione essenziale per la stesura di quei capolavori che le hanno fatto vincere il premio Nobel per la Letteratura 1996. Forse uno dei Nobel meno compresi, non se l’aspettava nessuno. In pochi la conoscevano o la reputavano così ...

Giornata della Memoria 2021: maratona culturale sui social del Comune di Napoli

Poesia di Wislawa Szymborska; Nuovo Teatro Sanità e Compagnia Le Scimmie. Da Se questo è un uomo di Primo Levi. Messa in scena e interpretazione di Giuseppe Brunetti, Loris De Luna, Chiarastella ...

Shoah, Comune Napoli: maratona culturale per non dimenticare

Poesia di Wislawa Szymborska 12) Nuovo Teatro Sanità e Compagnia Le Scimmie. Da 'Se questo è un uomo'di Primo Levi. Messa in scena e interpretazione di Giuseppe Brunetti, Loris De Luna, Chiarastella ...

Wislawa Szymborska, la poetessa del dubbio - BRAVE Metropolitan Magazine Wislawa Szymborska, la poetessa del dubbio

A 9 anni dalla morte della poetessa Wislawa Szymborska, un articolo di Brave Girls per ricordare la sua poetica.

Wislawa Szymborska e la cipolla

VEDI I VIDEO “La cipolla” letta dall’autrice, con sottotitoli in italiano , “La cipolla” cantata , “Amore a prima vista” letta da Claudia Gerini , “La stazione” , Wislawa Szymborska secondo Roberto V ...

