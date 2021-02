Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)DEL 1 FEBBRAIOORE 08.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASULLA A1-NAPOLI, CI SONO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE T; PRESTARE ATTENZIONE AL PERSDONALE SU STRADA! LAVORI E CODE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, SEMPRE VERSO. E SUL RACCORDO ANULARE, SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...