Valeria Marini sbotta e si rifiuta di entrare nell’ascensore di Live | colpo di scena dalla d’Urso

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lo scorso dicembre Gianluigi Martino è stato ospite di Pomeriggio 5 per parlare della fine della sua storia con. In quell’occasione Queen Valery ha inviato una diffida in diretta al suo ex. Ieri sera Barbaraaveva organizzato un confronto tra i due nel famoso ascensore diNon è la, qualcosa però è andato storto e la showgirl si èta di incontrare Gianluigi. “Non sapevo nulla del fatto che avesse tirato in ballo mia madre. Non voglio fare il battibecco, adesso farò il confronto così a distanza, l’ho deciso adesso. Guarda che fa molta più audience che io stia qui in studio con te a distanza”. Barbaraha fatto notare alla sua ospite che gli accordi erano altri: “A me non fai ridere. Un’altra al posto mio si arrabbierebbe ...

trash_italiano : VALERIA MARINI CHE SI RIFIUTA DI ENTRARE NELL’ASCENSORE ?? #noneladurso - trash_italiano : VALERIA MARINI CHE CI REGALA IL TRASH A MEZZANOTTE #noneladurso - BISLACCO3 : RT @trash_italiano: VALERIA MARINI CHE SI RIFIUTA DI ENTRARE NELL’ASCENSORE ?? #noneladurso - BISLACCO3 : RT @trash_italiano: VALERIA MARINI CHE CI REGALA IL TRASH A MEZZANOTTE #noneladurso - elvi79339627 : RT @trash_italiano: VALERIA MARINI CHE SI RIFIUTA DI ENTRARE NELL’ASCENSORE ?? #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

, scontro finale con Gianluigi Martino a Live Non è la d'Urso?è pronta a tornare a Live Non è la d'Urso in quest'ultima puntata di gennaio. Non è la prima volta che la ...Gianluigi Martino, ex, ospite a Live non è la d'Urso Scontro finale a Live non è la d'Urso questa sera, in quest'ultima puntata di gennaio, trae Gianluigi Martino . Chi sta seguendo i ...A Live - Non è la d'Urso lo scontro a distanza tra i due ex: l'attrice rifiuta il confronto in ascensore e lo accusa ...Valeria Marini furiosa con l'ex Gianluigi Martino a Live: "Pensavi di manovrarmi" Nella nuova puntata di Live Non è la D'Urso uno spazio della serata è ...