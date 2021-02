Una petizione chiede il ritiro dell'ambasciatore dalla Polonia: 'La legge anti - aborto è contro i diritti umani' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Su Change.org è stata lanciata una petizione per richiedere il ritiro dell'ambasciatore italiano dalla Polonia, come forma di protesta con la legge liberticida che di fatto vieta l'aborto, che sta ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 febbraio 2021) Su Change.org è stata lanciata unaper rire ilitaliano, come forma di protesta con laliberticida che di fatto vieta l', che sta ...

marmaz : Le città della @LEGO_Group sono tutte città pensate per le automobili. Qui c'è una petizione per fare in modo che i… - PediciniEu : MENTRE I NOSTRI NEGOZI CHIUDONO, LE BIG TECH SI ARRICCHISCONO: TASSA DIGITALE SUBITO! Se pensi anche tu che sia gi… - closetojone : facciamo una petizione per far mettere i&credible nel prossimo album degli enhypen pls - restituisca : Questo detto nel pomeriggio del 1° febbraio è ai limiti della sopportazione Sen. @davidefaraone . Su Facebook ci sa… - amicidipendente : RT @giorgiaclx: @insideprelemi2 Io ti direi di avviare una petizione Oggetto: non funzionano più le mail temporanee e gli account falsi per… -