Trattativa in salita alla Camera: “Serve accordo tra capi partito” (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Come fai a trattare senza l’interessato? E’ la domanda che al tavolo di maggioranza si fanno i capigruppo dei partiti, un po’ spaesati da una trattativa che si muove tra il deja vu e l’impresa impossibile. In sintesi: stenta a decollare. “Qui si fanno esercizi di stile, un proforma…”, e’ il commento di una fonte, all’agenzia Dire. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Come fai a trattare senza l’interessato? E’ la domanda che al tavolo di maggioranza si fanno i capigruppo dei partiti, un po’ spaesati da una trattativa che si muove tra il deja vu e l’impresa impossibile. In sintesi: stenta a decollare. “Qui si fanno esercizi di stile, un proforma…”, e’ il commento di una fonte, all’agenzia Dire.

DaniloBatresi : RT @it_inter: La trattativa per lo scambio tra #Dzeko e #Sanchez non è morta: è in salita, ma possono esserci dei margini Pedullà - chiarandreella : RT @it_inter: La trattativa per lo scambio tra #Dzeko e #Sanchez non è morta: è in salita, ma possono esserci dei margini Pedullà - diegocecati : RT @it_inter: La trattativa per lo scambio tra #Dzeko e #Sanchez non è morta: è in salita, ma possono esserci dei margini Pedullà - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: La trattativa per lo scambio tra #Dzeko e #Sanchez non è morta: è in salita, ma possono esserci dei margini Pedullà - MarisciaFox : RT @it_inter: La trattativa per lo scambio tra #Dzeko e #Sanchez non è morta: è in salita, ma possono esserci dei margini Pedullà -