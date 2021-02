Tragedia in Salento | 29enne uccisa a coltellate | si cerca il fidanzato napoletano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMinervino di Lecce – Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva incon il, e’ statain localita’ Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio. La ragazza al momento del delitto, compiuto con, si trovava per strada con il. I carabinieri sono sulle tracce di un uomo che probabilmente – a quanto e’ dato sapere – aveva avuto fino a qualche mese fa una relazione con la vittima. La vittima si chiamava Sonia di Maggio, aveva 29 anni, ed era di Rimini e non di Napoli come si era appreso in un primo momento. Della provincia di Napoli e’ invece l’uomo sulle cui tracce sono i poliziotti del commissariato di Polizia di Otranto che hanno avviato le indagini per ...

PugliaStream : Tragedia in Salento, muore 29enne Uccisa a coltellate vicino alla chiesa - corrmezzogiorno : #Bari In Salento 29enne uccisa a coltellate vicino alla chiesa - infoitinterno : Tragedia sfiorata nel Salento, bimba 'gioca ad impiccarsi' a scuola - Borderline_24 : Tragedia sfiorata nel #Salento, bimba 'gioca ad impiccarsi' a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Salento

oggi in . Una donna di 29 anni, , è stata uccisa nel tardo pomeriggio nel, a Specchia Gallone, frazione di Minervino. L'omicidio sarebbe avvenuto a colpi di coltello lungo via Pascoli.MINERVINO -a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce, dove in serata una 29enne originaria ... di origini napoletane che, tornato nel, ha colpito la sua ex con un coltello ...Minervino di Lecce – Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, e’ stata uccisa in localita’ Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via ...Minervino di Lecce – Una ragazza di 29 anni, originaria di Napoli e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, e’ stata uccisa in localita’ Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via ...