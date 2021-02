Su Conte ter incombe fronda M5S anti Renzi | ecco ‘la resistenza’

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) – La storia parlamentare del Movimento 5 Stelle è costellata di ‘fronde’ ribelli e scissioni sempre minacciate ma mai concretizzate. Un dissenso a ‘geometria variabile’ che spesso riesce a compattare intorno a un tema (o contro un tema) persone anche ideologicamente disttra loro. L’simo, storico cavallo di battaglia grillino, è il fuoco che in questo momento anima quella fetta di deputati e senatori malpancisti, poco più di una ventina, che si candida a diventare la spina nel fianco del prossimo esecutivo. Questa volta però, secondo quanto apprende l’Adnkronos, i ribelli si sarebbero dati anche un nome di battaglia: “la resistenza”. Tutto comincia nei primi giorni di dicembre, quando una cinquna di parlamentari M5S, in un documento indirizzato ai vertici, minaccia di votare no alla ...

Così, Ettore Rosato , presidente di Italia viva, ospite di Tagadà su La7, ha preferito evitare di indicare percentuali sulla nascita di un governo. "Non mi butto mai, i numeri sono cose ...I lavori sul programma procedono a rilento, ma se stabilire priorità e tempi è un'ardua impresa, ancor più complicato è trattare sui nomi, disegnando su carta ilche verrà. Se verrà. Perché anche sul nome del presidente del Consiglio - al secondo giorno di consultazioni per l'esploratore' Roberto Fico, domani atteso al Colle - al momento non v'è ...Contatto tra Janet Yellen, responsabile del Tesoro, e il titolare del Mef: una blindatura in piena crisi di governo ...Crisi governo L'anti-renzisimo, storico cavallo di battaglia grillino, è il fuoco che anima la fetta malpancista dei parlamentari La storia parlamentare del Movimento 5 Stelle è costellata di 'fronde' ...