Scalfarotto (Iv): 'Non abbiamo espresso veti su Conte. Su Mes posizione idelologica' (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'C'è un racconto di un'Italia Viva divisa invece noi siamo compatti. Noi abbiamo espresso un metodo, prima i fatti poi i nomi' ha detto i parlamentare di Italia Viva a Omnibus Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'C'è un racconto di un'Italia Viva divisa invece noi siamo compatti. Noiun metodo, prima i fatti poi i nomi' ha detto i parlamentare di Italia Viva a Omnibus

ivanscalfarotto : Scalfarotto: 'Non poniamo un veto su nessuno' - VDBalsamo1 : Intervento di Ivan Scalfarotto - La7tv : #omnibus @ivanscalfarotto (Italia Viva) sottolinea come il suo partito non abbia posto alcun veto nei confronti di… - claudiotonini1 : RT @Moonlightshad1: Scalfarotto tutti i giorni in tivù e nessuno che gli abbia chiesto che ne pensa del suo capo che va ad omaggiare un reg… - nuccia20 : RT @straditeresa: @nmirotti @AlvisiConci @Laleggerezza @Gio15474822 @Corriere @TeresaBellanova @elenabonetti Quindi perché non citare anche… -