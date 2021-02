S. Marzano sul Sarno: ‘capitozzatura’ lecci provoca interrogazione a sindaco (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSan Marzano Sul Sarno (Sa) – “Nel Parco urbano di San Marzano sul Sarno ben 40 alberi di alto fusto monumentali e storici sono stati ‘capitozzati’ senza che siano stati resi noti validi motivi fitopatologici o di pericolo di crollo, né tantomeno di decoro-estetico”. La segnalazione arriva dal del gruppo comunale di opposizione “Noi sempre tra voi”. Che ricostruisce: “Un intervento di straordinaria manutenzione necessario per garantire la futura fruizione del Parco urbano veniva stabilito nella determina del 23 dicembre 2020 con cui, attraverso la procedura di affidamento diretto, venivano affidati i lavori di potatura all’interno del Parco urbano di San Marzano sul Sarno, lungo il lato che affaccia su viale Roma”. Chiedono chiarezza e trasparenza i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSanSul(Sa) – “Nel Parco urbano di Sansulben 40 alberi di alto fusto monumentali e storici sono stati ‘capitozzati’ senza che siano stati resi noti validi motivi fitopatologici o di pericolo di crollo, né tantomeno di decoro-estetico”. La segnalazione arriva dal del gruppo comunale di opposizione “Noi sempre tra voi”. Che ricostruisce: “Un intervento di straordinaria manutenzione necessario per garantire la futura fruizione del Parco urbano veniva stabilito nella determina del 23 dicembre 2020 con cui, attraverso la procedura di affidamento diretto, venivano affidati i lavori di potatura all’interno del Parco urbano di Sansul, lungo il lato che affaccia su viale Roma”. Chiedono chiarezza e trasparenza i ...

Il maltempo ha messo in ginocchio l'Agro nocerino sarnese: una trentina di famiglie sono state evacuate, tra Angri e San Marzano sul Sarno, a causa degli allagamenti provocati dall'esondazione del fiume Sarno. Per tutta la giornata di ieri - come riporta il sito web radioalfa.it - sono proseguiti gli interventi dei ...

"Solo pochi giorni fa ho denunciato con tanto di immagini la minaccia degli allagamenti nella zona di Orta Longa, tra i comuni di Angri e San Marzano sul Sarno, mostrando come la forza delle acque stava letteralmente mangiando gli argini, con il Rio Sguazzatoio incapace di contenere le acque che affluiscono dall'Alveo Comune Nocerino. - ...

