Rosanna Di Michele ogni Lunedì sulle radio abruzzesi del Pasquini Group

(Di martedì 2 febbraio 2021)Di, executive Chef.La Chef vastese protagonista, con il direttore Enrico De Pietra, del programma “Abruzzo a tavola” L’AQUILA – La pandemia confina, ma non ferma, l’effervescenza della Chef vasteseDi. Ne ha privato, per il momento, le possibilità del suo dinamismo, confinandola in Abruzzo. Le ha privato di coltivare quella sua consuetudine nella diffusione dei saporiin ristoranti e locali tipici, di New York in particolare, ma anche di altre città degli Stati Uniti, laddove ormai è considerata un’ambasciatrice del gusto culinario e dell’enogastronomia della nostra regione. Chi scrive più volte è stato testimone diretto delle sue apprezzatissime performance, nel corso di alcune delle annuali missioni che ho svolto nella Grande Mela, di solito in ottobre, ...

È una buona occasione per una breve intervista a Rosanna Di Michele, come vivi questo momento di difficoltà per le tue attività in Italia e all'estero? Caro Goffredo, in questo momento così ...