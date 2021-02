Roma | deruba il negozio | minaccia l’impiegato e lo prende a pugni | 27enne in manette

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ entrato in un esercizio commerciale, ha preso tre maglie ed un paio di jeans poi si è diretto in un camerino di prova. Dopo qualche istante, è uscito dallo stanzino con un solo indumento nella mano e si è diretto alle casse oltrepassandole senza pagare. Per fortuna un addetto alla vigilanza l’aveva individuato e, alla vista della scena, gli si è avvicinato per chiedere di restituire la merce. Ilperò,ndo l’addetto con un cacciavite, si è dato alla fuga, inseguito dallo stesso dipendente che lo aveva bloccato. Leggi anche:, colpo grosso sulla Tuscolana: rubano merce per 1.600 euro, fermate due giovani ladre Raggiunto poco dopo sulla stessa via, R.R.R.D.D. ha sferrato diversial volto del. Attivato dunque il servizio del 112 NUE, gli agenti del commissariato ...