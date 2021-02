Precipitano in un dirupo di 200 metri. Valeria e Fabrizio muoiono davanti alla figlia di 5 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tragedia a passo della Presolana tra il Monte Vareno e lo Scanapà, zona di confine tra le province di Brescia e Bergamo. Una coppia di Milano è morta davanti agli occhi della figlia di cinque anni. Come ricostruito dalle testimonianze degli amici presenti, e riportato dai quotidiani locali, Valeria Coletta è scivolata su una lastra di ghiaccio nei pressi di una canale, precipitando in un dirupo. Il marito, Fabrizio Martino Marchi, nel tentativo di salvarla, è caduto insieme a lei facendo un volo di oltre duecento metri. Entrambi sono morti sul colpo e la bambina, che era con loro, è in stato di choc. L’allarme, scattato dopo la chiamata degli amici che si trovavano insieme alla coppia, è scattata intorno alle 13 di domenica 31 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tragedia a passo della Presolana tra il Monte Vareno e lo Scanapà, zona di confine tra le province di Brescia e Bergamo. Una coppia di Milano è mortaagli occhi delladi cinque. Come ricostruito dalle testimonianze degli amici presenti, e riportato dai quotidiani locali,Coletta è scivolata su una lastra di ghiaccio nei pressi di una canale, precipitando in un. Il marito,Martino Marchi, nel tentativo di salvarla, è caduto insieme a lei facendo un volo di oltre duecento. Entrambi sono morti sul colpo e la bambina, che era con loro, è in stato di choc. L’rme, scattato dopo la chiamata degli amici che si trovavano insiemecoppia, è scattata intorno alle 13 di domenica 31 ...

Piergiulio58 : Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna. ???? - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Tragedia sulle montagne tra Bergamo e Brescia: una coppia di escursionisti milanesi, marito e moglie, è morta ca… - stop_fake_news_ : AGI - Tragedia sulle montagne tra Bergamo e Brescia: una coppia di escursionisti milanesi, marito e moglie, è morta… - infoitinterno : Madre e padre precipitano in un dirupo e muoiono davanti alla figlia di cinque anni - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna -