Polemica su lotteria scontrini | “Provano a distrarci dai veri problemi”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Da oggi è partita ladegli. Iniziativa del Governo che non è ben vista dai commercianti, già in grave crisi economica.(web source)Partita oggi ladegli, che consente, grazie ad acquisti di beni e servizi da almeno 1 euro, pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente gli stessi corrispettivi, di ottenere dei biglietti virtuali. Leggi qui —> Flop banchi a rotelle: sono dannosi per la schiena Leggi qui —>da oggi: ecco di cosa si tratta Con il biglietto si potrà partecipare ad un’estrazione per vincere premi da migliaia di euro. Per partecipare serve mostrare il codice dellaal momento ...

Livorno accoglie con scetticismo. Confcommercio e Confesercenti: "Il momento è molto difficile e i negozi non sono pronti"...e bellissimo 2 - 2 fra Tevez e Higuain '90 minuti e supplementari compresi e con ladei ... Napoli - Inter: NO rimborsi Ma intanto, scatta lafra la società azzurra e i tifosi. Per ora ...Un gioco partito oggi che non piace alla Fipe che lo interpreta come una via per mortificare le attività già in difficoltà: «Lo Stato pensa di salvarsi puntando sulla fortuna», ha detto il vicepreside ...E’ iniziata oggi la lotteria degli scontrini, partita tra dubbi e critiche di politici e commercianti.Pagando con carta o bancomat ...