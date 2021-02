Pensioni | si perderà fino a 99 euro per via del Covid | ecco uno studio allarmante

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ile la terribile pandemia ha causato oltre che una crisi sanitaria non indifferente, anche una terribile crisi economica. Famiglie e lavoratori hanno subito inevitabilmente i colpi dei lockdown e dei provvedimenti di chiusura imposti dal governo italiano per contenere i contagi. Ci sono attività messe in ginocchio in maniera evidente, basti pensare a palestre, cinema, turismo e ristorazione. Pochi si sono salvati da questo terremoto economico. Chi ha avuto la fortuna di continuare comunque a lavorare, perché il settore lavorativo non ha subito chiusure e limitazioni, senza dubbio ha subito meno il colpo della crisi. E tra quelli che per così dire, sono usciti meno vessati dall'emergenza economica sono anche i pensionati. Ma unodi Progetica, pubblicato sul Corriere della Sera sottolinea come anche per leil ...