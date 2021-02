MotoGP, Mir e 'l'ossessione' Marquez: 'Voglio un altro titolo con lui in pista' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il campione del mondo in carica Joan Mir ha le idee ben chiare per la nuova stagione che prenderà il via il 28 marzo da Losail : vincere un nuovo titolo e combattere contro Marc Marquez. 'Il prossimo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il campione del mondo in carica Joan Mir ha le idee ben chiare per la nuova stagione che prenderà il via il 28 marzo da Losail : vincere un nuovoe combattere contro Marc. 'Il prossimo ...

