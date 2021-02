Mercato italiano - Il 2021 parte male: a gennaio immatricolazioni in calo del 14% (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizio d'anno ancora una volta negativo per il Mercato italiano dell'auto. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, a gennaio ci sono state 134.001 immatricolazioni, il 14% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Il calo a doppia cifra, di entità simile a quello del 15% registrato lo scorso dicembre, è legato soprattutto alle misure restrittive imposte dal governo per frenare la recrudescenza della pandemia del coronavirus. male Stellantis. Il gruppo Stellantis chiude il primo mese dell'anno con un andamento peggiore rispetto al trend di Mercato: parliamo di 52.729 immatricolazioni, il 21,7% in meno rispetto a gennaio 2020, quando i dati erano suddivisi tra la Fiat Chrysler e la PSA. Tra i vari marchi solo la Maserati è ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizio d'anno ancora una volta negativo per ildell'auto. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, aci sono state 134.001, il 14% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Ila doppia cifra, di entità simile a quello del 15% registrato lo scorso dicembre, è legato soprattutto alle misure restrittive imposte dal governo per frenare la recrudescenza della pandemia del coronavirus.Stellantis. Il gruppo Stellantis chiude il primo mese dell'anno con un andamento peggiore rispetto al trend di: parliamo di 52.729, il 21,7% in meno rispetto a2020, quando i dati erano suddivisi tra la Fiat Chrysler e la PSA. Tra i vari marchi solo la Maserati è ...

