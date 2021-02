Lukaku-Ibrahimovic | non è finita | la Procura Federale fa chiarezza

Leggi su serieanews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Laapre un’inchiesta per faredopo lo scontro tranei quarti di finale di Coppa Italia Non è passata inosservata, e non poteva essere altrimenti, la diatriba a distanza, ma ad un certo punto anche fisica, tra, protagonisti di un duro scontro in occasione del derby Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.