LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Lara Gut-Behrami al comando, ma grande Vlhova! (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Garmisch COSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO 11.13 L’austriaca Tippler si inserisce in terza piazza a 0.74. Attenzione perché la gara non è finita. Ora la canadese Gagnon, che sabato giunse terza a sorpresa. 11.12 Attenzione perché la visibilità è migliorata, filtra qualche tenue raggio di sole tra le nuvole. 11.11 Vlhova, sebbene seconda, può considerarsi già da ora la vincitrice morale della giornata. Oggi ha messo un tassello pesantissimo per la conquista della Coppa del Mondo generale. 11.10 Dopo le prime 10 è in testa Lara Gut-Behrami con 0.28 su Vlhova e 0.88 su Lie. Per il podio c’è spazio. Sesta Brignone a 1?14, ottava Marsaglia a 1?24. 11.09 PAZZESCA PETRA Vlhova! ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDICOSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO 11.13 L’austriaca Tippler si inserisce in terza piazza a 0.74. Attenzione perché la gara non è finita. Ora la canadese Gagnon, che sabato giunse terza a sorpresa. 11.12 Attenzione perché la visibilità è migliorata, filtra qualche tenue raggio di sole tra le nuvole. 11.11 Vlhova, sebbene seconda, può considerarsi già da ora la vincitrice morale della giornata. Oggi ha messo un tassello pesantissimo per la conquista della Coppa del Mondo generale. 11.10 Dopo le prime 10 è in testaGut-con 0.28 su Vlhova e 0.88 su Lie. Per il podio c’è spazio. Sesta Brignone a 1?14, ottava Marsaglia a 1?24. 11.09 PAZZESCA PETRA...

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch 1° febbraio in DIRETTA: si comincia le azzurre devono reagire - #alpino #SuperG… - Eurosport_IT : Oggi meglio di ieri a Garmisch! ?? Are you ready? ?? - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 1° febbraio in DIRETTA: l'Italia deve reagire senza Sofia Goggia - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del secondo super G femminile #Garmisch 2021 #FISAlpine - FLATEARTHCENTER : Webcam Live Cerreto Laghi (RE) - Vista Piste da Sci e Piazzale del Lago -