L’Italia è ancora prima in Ue per numero di vaccinati. Superate due milioni di dosi. Boccia: “E’ una corsa contro il tempo. Fondamentale l’unità delle Regioni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 2.003.543 le dosi di vaccino anti-Covid già somministrate in Italia. Nella settimana appena trascorsa, fa sapere il Commissario straordinario all’emergenza, “si sono effettuate in media 78mila vaccini al giorno nei 293 centri vaccinali individuati d’intesa con le Regioni, nonostante i ritardi delle consegne da parte delle aziende produttrici. Si è trattato, prevalentemente, della somministrazione della seconda dose ai cittadini che avevano già ricevuto la prima all’inizio della campagna”. L’Italia è, attualmente, il Paese europeo che ha il maggior numero di vaccinati, cioè di cittadini che hanno già effettuato sia la prima sia la seconda dose: 659.565 contro i 532mila della Germania e i 251mila ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 2.003.543 ledi vaccino anti-Covid già somministrate in Italia. Nella settimana appena tras, fa sapere il Commissario straordinario all’emergenza, “si sono effettuate in media 78mila vaccini al giorno nei 293 centri vaccinali individuati d’intesa con le, nonostante i ritardiconsegne da parteaziende produttrici. Si è trattato, prevalentemente, della somministrazione della seconda dose ai cittadini che avevano già ricevuto laall’inizio della campagna”.è, attualmente, il Paese europeo che ha il maggiordi, cioè di cittadini che hanno già effettuato sia lasia la seconda dose: 659.565i 532mila della Germania e i 251mila ...

demartin : Oltre a tutto il resto, ma nel 2021 dobbiamo ancora leggere cose simili sull’università, Dott. ?@DeBortoliF? Dopo 1… - ilfoglio_it : I governi retti su patti larghi hanno guidato l'Italia in molte grandi emergenze, ma nella crisi di oggi manca anco… - teatrolafenice : ?? Un ricordo di Renata Tebaldi, nata oggi a Pesaro nel 1922. Uno degli illustri personaggi che hanno reso e ancora… - fcolarieti : L'Italia è ancora prima in Ue per numero di vaccinati. Superate due milioni di dosi. Boccia: “E’ una corsa contro i… - MettersiE : Non so come facciate a votarlo ancora ma va bene così. L’Italia è un paese democartico... -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia ancora Moda, cibo e videogame le sfide 2021 per i «tecno» avvocati Il Sole 24 ORE