L'hard disk 6-in-1 che trasforma il laptop (Di lunedì 1 febbraio 2021) MacBook e laptop nel corso del tempo sono diventati sempre più sottili, curati nel design e pieni di funzionalità utili e di facile applicazione, limitando tuttavia gli ingressi per le periferiche e costringendo ad acquistare gli adattatori del caso. Uno di quelli che sembra possano risolvere parecchi problemi è TurboHub, hard disk ssd che integra 6 porte pur mantenendo dimensioni e peso minimi. I 4 TB di storage (ci sono versioni anche da 1 TB e 2 TB) sono solo uno dei vantaggi che offre, oltre a una velocità di trasferimento superiore a 1 GB, che secondo i creatori assicura un passaggio dei dati in lettura e scrittura circa 7 volte più rapido dei modelli tradizionali. Per aggiungere dispositivi e viaggiare veloce, TurboHub ingloba un ingresso hdmi per collegare un monitor 4K, una usb 3 e una usb-C, lo slot per le schede sd, la porta ethernet e ...

