Juve Stabia, dalla Reggina arriva il portiere Alessandro Farroni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi minuti dopo aver ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Alessandro Marotta, la Juve Stabia ha annunciato la chiusura di un altro affare di calciomercato. Il portiere Alessandro Farroni, classe ’97 di proprietà della Reggina, si trasferisce infatti in Campania con la formula del prestito. Nato a Spoleto, Farroni è cresciuto nelle giovanili del Perugia vantando successivamente esperienze con le maglie di Foligno, L’Aquila, Matera e Reggina. “Sono felicissimo di essere arrivato alla Juve Stabia e di unirmi a un gruppo fantastico che gioca per una società gloriosa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”. Vestirà la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi minuti dopo aver ufficializzato l’ingaggio dell’attaccanteMarotta, laha annunciato la chiusura di un altro affare di calciomercato. Il, classe ’97 di proprietà della, si trasferisce infatti in Campania con la formula del prestito. Nato a Spoleto,è cresciuto nelle giovanili del Perugia vantando successivamente esperienze con le maglie di Foligno, L’Aquila, Matera e. “Sono felicissimo di essereto allae di unirmi a un gruppo fantastico che gioca per una società gloriosa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”. Vestirà la ...

tuttoreggina : #Reggina, ufficiale: Farroni in prestito alla Juve Stabia #calciomercato - GurzoBahri : RT @jnterista_12: La Juve Stabia prende Marotta come attaccante. Il dg dell'inter svolgerà un doppio lavoro a causa del mancato pagamento… - Wasps_1907 : RT @ssjuvestabiaspa: Next Match - 22a Giornata - Juve Stabia-Catania - mercoledì 3 febbraio - ore 20:30 - Stadio Romeo Menti #forzajuvestab… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juve Stabia, dalla Reggina arriva Farroni - bennygiardina : @SavCasal Ma al di là di ciò che serva a chi, è evidente la differenza di approccio al mercato. La Juve Stabia è gi… -