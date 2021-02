Intesa sigla accordo con CNA per sostenere artigiani e PMI (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con la CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, per il sostegno al credito delle 620mila aziende associate. La partnership punta all’offerta di un mix di strumenti approntati dal gruppo per il sostegno alla liquidità e gli investimenti sostenibili. A tal proposito, in linea con i meccanismi del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio, l’accordo offre alle imprese associate un pacchetto di strumenti utili per sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura. Inoltre, per far fronte alle esigenze di liquidità e alla riduzione dei fatturati, la banca propone finanziamenti della durata di 18 mesi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) –Sanpaolo hato uncon la CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, per il sostegno al credito delle 620mila aziende associate. La partnership punta all’offerta di un mix di strumenti approntati dal gruppo per il sostegno alla liquidità e gli investimenti sostenibili. A tal proposito, in linea con i meccanismi del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio, l’offre alle imprese associate un pacchetto di strumenti utili per sostenerle nella fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura. Inoltre, per far fronte alle esigenze di liquidità e alla riduzione dei fatturati, la banca propone finanziamenti della durata di 18 mesi ...

