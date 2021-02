'Il filo sottile del coraggio', due mamme e le loro storie protagoniste a Cerreto Guidi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cerreto Guidi (Firenze), 1 febbraio 2021 - Domani, martedì 2 febbraio alle 19, alla presenza del sindaco Simona Rossetti, si parlerà de "Il filo sottile del coraggio" curato dalla giornalista ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 febbraio 2021)(Firenze), 1 febbraio 2021 - Domani, martedì 2 febbraio alle 19, alla presenza del sindaco Simona Rossetti, si parlerà de "Ildel" curato dalla giornalista ...

abiwyazlov : quando senti che è la fine, ciò che unisce è più sottile, vedi che il filo si spezza e diventa una gara ma in stato di ebrezza - Yoursfo02010915 : @Lucyaglam Mi sa di no, Lucya ... In Spagna è conosciuta come pasta filo. Piu fine e sottile ?????? - haparanoid : •Ma ho solo un cuore per gli attacchi, tu ci cammini sopra con i tacchi E sai, il dolore uccide, sono incline a sof… - sodasodina : ~E sai, il dolore uccide, sono incline a soffrire... Quando senti che è la fine, ciò che unisce è più sottile Vedi… - Michela2414 : @loveyou30OO A me sembra tanto per certi versi un film già visto nel trattamento che si dava alle due persone. E sa… -