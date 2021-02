Grande Fratello Vip, Zenga ritrova il figlio Andrea: l’assegno di Walter, il messaggio dell’ex moglie e le polemiche a Canale 5 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continua a tenere banco il caso Zenga.Nei giorni scorsi, al 'Grande Fratello Vip', Andrea Zenga - nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini -, ha parlato del delicato rapporto con il padre Walter: tra i due non vi sarebbe mai stata una frequentazione quotidiana ed assidua, la classica figura paterna nel percorso di crescita del figlio dell'ex portiere dell'Inter e Roberta Termali sarebbe di fatto stata assente."Nei momenti importanti della mia vita lui non c'era, io penso a chi c'è stato. Non voglio fare la vittima, ma non ho mai sentito il bisogno di andarlo a cercare, non mi manca", ha spiegato il ragazzo qualche settima fa.Il racconto del giovane concorrente ha scaturito non poche polemiche e Grande ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continua a tenere banco il caso.Nei giorni scorsi, al 'Vip',- nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini -, ha parlato del delicato rapporto con il padre: tra i due non vi sarebbe mai stata una frequentazione quotidiana ed assidua, la classica figura paterna nel percorso di crescita deldell'ex portiere dell'Inter e Roberta Termali sarebbe di fatto stata assente."Nei momenti importanti della mia vita lui non c'era, io penso a chi c'è stato. Non voglio fare la vittima, ma non ho mai sentito il bisogno di andarlo a cercare, non mi manca", ha spiegato il ragazzo qualche settima fa.Il racconto del giovane concorrente ha scaturito non poche...

