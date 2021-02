Fifa, ai Mondiali in Qatar ci saranno gli stadi pieni (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Il prossimo anno, alla Coppa del Mondo in Qatar, avremo gli stadi pieni. Il covid sarà sconfitto entro quella data". Lo sostiene il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ospite del consueto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Il prossimo anno, alla Coppa del Mondo in, avremo gli. Il covid sarà sconfitto entro quella data". Lo sostiene il presidente della, Gianni Infantino, ospite del consueto ...

