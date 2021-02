Covid o semplice influenza? Ecco come distinguerli (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il sintomo più comune del Coronavirus è la perdita di gusto e olfatto. Ma c’è un modo che ci fa capire se si tratta del Covid o meno. E’ da un anno circa che in Italia circola il Coronavirus. Da quasi un mese è partita la campagna vaccinale, contro il Covid-19, anche se con qualche L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il sintomo più comune del Coronavirus è la perdita di gusto e olfatto. Ma c’è un modo che ci fa capire se si tratta delo meno. E’ da un anno circa che in Italia circola il Coronavirus. Da quasi un mese è partita la campagna vaccinale, contro il-19, anche se con qualche L'articolo Curiosauro.

gio551 : RT @ngiocoli: Anche questo articolo (ma non è una novita, visto chi lo scrive) merita non un semplice applauso, ma una standing ovation. @p… - Loestestest : RT @FmMosca: Fermare il #Covid è semplice. Una telefonata al ministro della salute del governo indiano e poi somministrare la stessa cura.… - Dibevr : RT @FmMosca: Fermare il #Covid è semplice. Una telefonata al ministro della salute del governo indiano e poi somministrare la stessa cura.… - ersiliasassarol : RT @ItalianoeRomano: È ora che questa farsa del covid finisca una volta x tutte e il modo è molto semplice: RIAPRIRE TUTTO NIENTE COPRIFUOC… - Raf17Pallotto : RT @ngiocoli: Anche questo articolo (ma non è una novita, visto chi lo scrive) merita non un semplice applauso, ma una standing ovation. @p… -