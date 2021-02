Covid, “Il virus ringrazia, errore imperdonabile”: Lopalco senza mezzi termini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Emergenza Covid, “Il virus ringrazia, errore imperdonabile”: quello che è successo ha scatenato molte polemiche, l’epidemiologo ha commentato così L’epidemiologo Lopalco commenta su FacebookL’emergenza Covid non è terminata. L’Italia non è ancora uscita dall’incubo: è questa la cruda verità con cui dobbiamo fare i conti ancora adesso che è tra noi è arrivato il tanto atteso vaccino. Purtroppo, non possiamo ancora abbassare la guardia. Non possiamo ancora tornare alla nostra amata ed ormai lontanissima normalità. Il Covid ce l’ha tolta e pertanto non possiamo più concederci quelle libertà di prima. La vita degli italiani, così come quella di tutti, è irrimediabilmente cambiata. Da poco, però, è stata introdotta la zona gialla in diverse regioni ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Emergenza, “Il”: quello che è successo ha scatenato molte polemiche, l’epidemiologo ha commentato così L’epidemiologocommenta su FacebookL’emergenzanon è terminata. L’Italia non è ancora uscita dall’incubo: è questa la cruda verità con cui dobbiamo fare i conti ancora adesso che è tra noi è arrivato il tanto atteso vaccino. Purtroppo, non possiamo ancora abbassare la guardia. Non possiamo ancora tornare alla nostra amata ed ormai lontanissima normalità. Ilce l’ha tolta e pertanto non possiamo più concederci quelle libertà di prima. La vita degli italiani, così come quella di tutti, è irrimediabilmente cambiata. Da poco, però, è stata introdotta la zona gialla in diverse regioni ...

NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - Corriere : Ricoverato per Covid Tom Moore, il veterano eroe della raccolta fondi anti virus - daniele19921 : RT @NicolaPorro: Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebbero liber… - Agenpress : Covid. Lopalco, quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia -