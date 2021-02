"Covid, gli effetti della prima ondata tra i guariti di Bergamo: uno su due ha ancora i sintomi" (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Si sente davvero guarito?”. È la domanda a cui quasi la metà dei pazienti Covid risponde “no”, pur a distanza di mesi dalla negativizzazione. A rivelarlo è uno studio realizzato dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ha creato e gestito, tra i primi centri al mondo, un percorso di presa in carico e follow-up dei pazienti guariti dal virus dopo la prima ondata. “La ricerca è nata da un interesse scientifico ma anche come atto dovuto e umano nei confronti di persone che hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza tragica della prima ondata. Senza dimenticare l’aspetto assistenziale: era necessario comprendere le esigenze e i bisogni dei pazienti all’indomani del ricovero”, racconta all’HuffPost Serena Venturelli, prima ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Si sente davvero guarito?”. È la domanda a cui quasi la metà dei pazientirisponde “no”, pur a distanza di mesi dalla negativizzazione. A rivelarlo è uno studio realizzato dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di, che ha creato e gestito, tra i primi centri al mondo, un percorso di presa in carico e follow-up dei pazientidal virus dopo la. “La ricerca è nata da un interesse scientifico ma anche come atto dovuto e umano nei confronti di persone che hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza tragica. Senza dimenticare l’aspetto assistenziale: era necessario comprendere le esigenze e i bisogni dei pazienti all’indomani del ricovero”, racconta all’HuffPost Serena Venturelli,...

