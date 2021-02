Covid e giovani - Lauto privata (più a benzina che elettrica) batte i mezzi pubblici e il car sharing (Di lunedì 1 febbraio 2021) La pandemia continua a condizionare le scelte di mobilità dei cittadini, e anche i più giovani puntano sulla vettura privata per abbassare i rischi di contagio: lo rivela uno studio condotto da Guida e Vai, piattaforma digitale per la preparazione all'esame della patente della quale usufruiscono oltre 400 autoscuole in Italia. Secondo l'indagine, che ha coinvolto un campione di quasi 21 mila utenti di età compresa tra i 19 e i 24 anni, anziché prendere i mezzi pubblici la maggior parte (circa il 45%) preferisce spostarsi in auto. E nell'ipotesi di un prossimo acquisto, opterebbe per un tradizionale veicolo a benzina piuttosto che su un'elettrica o su un'ibrida. Poca voglia di condividere. Il sondaggio somministrato agli utenti dell'app Quiz Patente stringe il focus sulla popolazione ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 febbraio 2021) La pandemia continua a condizionare le scelte di mobilità dei cittadini, e anche i piùpuntano sulla vetturaper abbassare i rischi di contagio: lo rivela uno studio condotto da Guida e Vai, piattaforma digitale per la preparazione all'esame della patente della quale usufruiscono oltre 400 autoscuole in Italia. Secondo l'indagine, che ha coinvolto un campione di quasi 21 mila utenti di età compresa tra i 19 e i 24 anni, anziché prendere ila maggior parte (circa il 45%) preferisce spostarsi in auto. E nell'ipotesi di un prossimo acquisto, opterebbe per un tradizionale veicolo apiuttosto che su un'o su un'ibrida. Poca voglia di condividere. Il sondaggio somministrato agli utenti dell'app Quiz Patente stringe il focus sulla popolazione ...

