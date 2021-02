Cagliari | rinnovo giusto per Di Francesco? Classifica e calendario preoccupano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilmaledice, anche, la cattiva sorte: la rete siglata da Jeremie Boga al 94?, infatti, ha cancellato il ritorno alla vittoria dei sardi in Serie A. Una maledizione conclamata e fastidiosa che sta relegando i rossoblù in fondo alla. Il punto contro il Sassuolo ha avuto il merito, almeno, di spezzare la serie di sette sconfitte consecutive. Ildel mese di febbraio (e l’attuale posizione in A) fanno sorgere, prepotentemente, un interrogativo focale: Tommaso Giulini ha fatto bene a rinnovare, contratto e fiducia, a mister Eusebio Di? Le parole del mister rossoblù dopo il pari con il Sassuolo È un Eusebio Difortemente rammaricato quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio interno contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi: “Non ...

CagliariCalcio : ?? | RINNOVO @MisterDiFra sino al 2023. ?? - Noovyis : (Svelata una clausola del contratto di Di Francesco: quando vincerà una partita, firmerà il rinnovo a vita per il C… - Giacuminux : RT @serieAnews_com: ?? Aveva generato stupore il rinnovo di Di Francesco fino al 2023 (appena 14 punti nel girone d'andata col #Cagliari) M… - sportli26181512 : Milan, Calabria ora è il miglior terzino destro italiano. In estate era a un passo dal Cagliari, il rinnovo...: Qua… - Dalla_SerieA : Cagliari, Di Francesco: 'Sassuolo? Gara con peso specifico importante' - -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari rinnovo

... ecco il videoSassuolo. I casteddu restano così in zona retrocessione anche se la ...rinnovano così la fiducia nei confronti di Di Francesco che nei giorni scorsi aveva incassato il...LE ULTIME SUL- Tanto che, come raccontato qualche giorno fa da Calciomercato.com, i lavori ... con le piste spagnole e quella che doveva portarlo apiù che roventi. Quante cose ...In queste settimane Fondazione AIRC e FIRC hanno messo a disposizione 125 milioni 260 mila euro per progetti e programmi di ricerca per la messa a punto di metodi per diagnosi sempre più precoci e di ...Di Francesco ha rinnovato il contratto con il Cagliari: classifica e calendario, però, preoccupano. Giulini ha fatto bene a dare fiducia al..