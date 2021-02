Ascione Bcp | Creare valore per i soci è la nostra priorità Dal circuito Hi-Mtf una nuova spinta alla fidelizzazione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Presidente Mauro, la scelta, da parte dell’Istituto da lei presieduto, di competere in uncome Hi-Mtf, alternativo rispetto alle borse tradizionali, in cui peraltro le banche popolari hanno un ruolo predominante, può rivelarsi unaggiunto o un rischio? Per un azionista della Banca di credito popolare senz’altro unaggiunto. In primo luogo perché ciò favorisce l’ingresso di nuovi, rafforzando in questo modo la reputazione ed il radicamento dell’Istituto, e poi perché conferisce una dimensione di liquidabilità alle azioni della Banca, altrimenti illiquide, con il rischio – in questo caso sì – di vederne impedita la vendita e l’acquisto (eccetto che fra), con contraccolpi pesantissimi anche in sede strategica. Una circostanza che avrebbe chiuso le ...