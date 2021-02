Allarme covid al Calcedonia, il sindaco Napoli chiude l’Istituto (Di martedì 2 febbraio 2021) A seguito della notizia, ricevuta nella tarda serata di oggi, della positività al covid di diversi alunni e di personale apicale dell’Istituto Comprensivo Calcedonia, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico per un periodo di giorni 14 a far data dal 2 febbraio 2021. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 2 febbraio 2021) A seguito della notizia, ricevuta nella tarda serata di oggi, della positività aldi diversi alunni e di personale apicale delComprensivo, ildi Salerno Vincenzoordina la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico per un periodo di giorni 14 a far data dal 2 febbraio 2021. Consiglia

Allarme Covid al Mazzini, operatori scolastici positivi Il Secolo XIX Allarme Europol su falsi certificati di negatività al Covid-19

Falsi certificati di negatività al coronavirus venduti negli aeroporti, nelle stazioni e online. Europol lancia l'allarme, su quella che viene considerata l' ...

Allarme Covid al Mazzini, operatori scolastici positivi

A una settimana dal rientro in classe l’attività ha già subito un primo stop di 2 giorni Il preside: «Abbiamo sanificato l’istituto, nessun ragazzo è finito in isolamento» ...

