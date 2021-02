"Abbiamo le carte". Fiorella Mannoia smascherata, tutta la verità sul suo uomo (di 26 anni più giovane) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una svolta incredibile, per Fiorella Mannoia e il suo compagno, Carlo Di Francesco. I due stanno insieme da più di dieci anni, un legame tra amore e musica - anche lui infatti è un musicista -, ma hanno reso nota la loro relazione soltanto nel 2017. E ora, si apprende, hanno deciso di fare il grande passo e sposarsi. Una decisione presa senza accendere grandi riflettori sulla propria vita privata, come in effetti hanno sempre fatto. A scovare le carte, ovvero le pubblicazioni delle nozze, è stato il settimanale DiPiù. Insomma, avrebbero voluto sposarsi in sordina, senza renderlo pubblico. Ma il rotocalco li ha pizzicati. A circa tre anni dalla prima foto che li ritraeva insieme pubblicata sui social, scatto con cui ufficializzavano la loro unione, la Mannoia e Di Francesco hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una svolta incredibile, pere il suo compagno, Carlo Di Francesco. I due stanno insieme da più di dieci, un legame tra amore e musica - anche lui infatti è un musicista -, ma hanno reso nota la loro relazione soltanto nel 2017. E ora, si apprende, hanno deciso di fare il grande passo e sposarsi. Una decisione presa senza accendere grandi riflettori sulla propria vita privata, come in effetti hanno sempre fatto. A scovare le, ovvero le pubblicazioni delle nozze, è stato il settimanale DiPiù. Insomma, avrebbero voluto sposarsi in sordina, senza renderlo pubblico. Ma il rotocalco li ha pizzicati. A circa tredalla prima foto che li ritraeva insieme pubblicata sui social, scatto con cui ufficializzavano la loro unione, lae Di Francesco hanno ...

paoloangeloRF : “Sono sconfortato dallo scenario che abbiamo davanti ... #renzi alzerà la posta un uomo che ha più senatori che ele… - corobi : @PoliticaPerJedi Non solo, ma abbiamo letteralmente consegnato il partito agli eredi della DC ?? Basta vedere chi st… - labinis3 : RT @AnselmoProde: @GuidoCrosetto @Quirinale Se anche persone meritevoli, quali Ella è, si fingono meravigliati per lo schifo di questa magi… - ADeborahF : RT @Dragonf61722680: La politica è << sangue e merda >>. E queste sono le carte in tavola .Sognavamo di avere in mano un poker , ma ad oggi… - Dragonf61722680 : La politica è << sangue e merda >>. E queste sono le carte in tavola .Sognavamo di avere in mano un poker , ma ad o… -