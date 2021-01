(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA - Nicolòscalpita per tornare a Trigoria e lasciarsi alle spalle una volta per tutte questo periodo davvero molto complicato. Prima le vicende legate a Madalina Ghenea e all'ex fidanzata ...

martalosiii : RT @ToniaPeluso: Comunque se dobbiamo fare una sorpresa sappiamo chi mandare a chiamare: Nicolò Zaniolo e la mamma che abbiamo visto hanno… - sportli26181512 : Zaniolo, che emozione dalla De Filippi: incontra Alessandro e gli dona il cachet: Il talento giallorosso ospite nel… - Mariano_Amelio : capisco la mania di protagonismo della mamma di #Zaniolo oltre ad essere una bella donna ha anche generato un arma… - infoitsport : Zaniolo, che sorpresa ad un tifoso a 'C'è posta per te'! - infoitcultura : Zaniolo, che sorpresa ad un tifoso a 'C'è posta per te'! -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo che

La madre Monia , prima di andarsene, ha chiesto al compagno Maurizio di prendersi cura del figlioha incontrato il suo idolo. Nicolò ha donato ad Alessandro una maglia, gli scarpini con ...Da ora conta su di me», ha dettoal ragazzo14 mesi fa ha perso la mamma Monia per una lunga malattia. Oggi a prendersi cura del ragazzo c'è il compagno di Monia, Maurizio, papà di ...Per il quarto sabato consecutivo, il programma di Maria De Filippi si conferma come il più seguito del sabato sera ...Nicolò Zaniolo è stato grande protagonista ieri sera a C'è Posta per Te. Grande generosità del calciatore della Roma, al centro però di una bufera social.