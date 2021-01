Una Vita, anticipazioni 1 febbraio: Carchano cerca di discolparsi con José (Di domenica 31 gennaio 2021) Una Vita, anticipazioni 1° febbraio: la puntata di lunedì sarà concentrata sui sospetti sulla condotta di Alfonso Carchano, ma lui cercherà ovviamente di far credere di agire in modo regolare. Una Vita, anticipazioni 1 febbraio: Carchano inganna José Anche José ha dei dubbi su Alfonso Carchano e quest’ultimo, per portarlo a credergli, gli mostra il copione del film che sta girando con Cinta, ma gli chiede di non farlo vedere alla ragazza. Poi propone anche al chitarrista di recitare nella sua pellicola. Infine José rincasa con la sua famiglia, mentre Charchano … strappa il copione che gli ha fatto leggere! anticipazioni settimanali: Marcia lascia José ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 31 gennaio 2021) Una1°: la puntata di lunedì sarà concentrata sui sospetti sulla condotta di Alfonso, ma lui cercherà ovviamente di far credere di agire in modo regolare. UnaingannaAncheha dei dubbi su Alfonsoe quest’ultimo, per portarlo a credergli, gli mostra il copione del film che sta girando con Cinta, ma gli chiede di non farlo vedere alla ragazza. Poi propone anche al chitarrista di recitare nella sua pellicola. Infinerincasa con la sua famiglia, mentre Charchano … strappa il copione che gli ha fatto leggere!settimanali: Marcia lascia...

amnestyitalia : Il 25 gennaio la condanna a morte di Yahaya è stata annullata. Una buona notizia che ci ricorda che anche con una f… - ItalianAirForce : Una ragazza di 15 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata da Brindisi con un #Falcon900 del 31° Stor… - raffaellapaita : Ho presentato un emendamento al Milleproroghe per mettere un punto sulla vita della centrale #Enel a #Spezia: chied… - CaptanSpaulding : @saveriolakadima @isc_italiani @ANPI_Scuola @ANPIBsCarmine @MonEleonora @radiosilvana @AlekosPrete @repubblica… - Friduch14275418 : RT @noiselord: La vita è una ruota e secondo i rilievi, non sono state trovate tracce di frenata quando mi ha investito. -